醫師被控詐傷逼和解 法院判無罪確定

（中央社記者蕭博文台北6日電）林姓醫師被控以虛構傷勢誣告騎士過失傷害，更一審判刑6月。更二審認為林男座車確與騎士擦撞，不能只因他未當場察覺傷勢而認定有誣告故意，改判無罪，案經最高法院駁回上訴確定。

林姓醫師民國102年12月9日上午駕車上班，途經新北市中和區停等紅綠燈時，遭鍾姓騎士騎車擦撞車輛左後方，案發第一時間表明未受傷，當晚才聯絡警方，稱當時受驚嚇踩煞車而撞到方向盤，頸部、右手腕、左大拇指挫傷，進而控告騎士過失傷害。

檢警查出，林姓醫師事發當時報案向員警表示沒受傷，員警到場也沒發現林男傷勢，檢察官依誣告罪起訴林男。

一審新北地方法院認為，林姓醫師就傷勢如何造成的說詞前後不一，傷勢是否確由雙方車輛擦撞所致，誠屬可疑，認定林男虛構成傷的不實因果關係誣告騎士，以迫使騎士達成民事和解，浪費國家偵查犯罪資源，也使騎士面對刑事處罰危險，依誣告罪判刑6月。

經上訴，二審由台灣高等法院審理，仍判處林姓醫師6月徒刑，緩刑3年。案經最高法院發回更審，高院更一審仍處6月徒刑，但未宣告緩刑。林姓醫師上訴成功，最高法院再將案件發回更審。

高院更二審勘驗林姓醫師座車的行車記錄器畫面，認定與騎士確實有輕微擦撞，而導致車輛稍微晃動。此外，林男任職診所的護理師也證稱，當天林男因車禍遲到，她發現林男左手大拇指及右手腕有擦傷、流血，並表示脖子不舒服，便幫他包紮。

更二審採信台大醫院鑑定，認為挫傷可以在第一時間沒有明顯變化，也可在第一時間症狀不明顯，一段時間後才疼痛劇烈，林姓醫師案發第一時間可能因場面混亂而未發現受傷，林男事後認定傷勢與車禍有關並非不可採信，難以認定林男有誣告犯意，改判無罪。

案經檢察官提起上訴，最高法院認為更二審判決並無違法之處，昨天駁回上訴，全案確定。（編輯：謝雅竹）1081206