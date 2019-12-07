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大法官研討會 許宗力盼打造憲法法院學理地基

最新更新：2019/12/07 11:21
司法院長許宗力7日出席司法院大法官108年度學術研討會，盼研討會能為憲法法院的制度改革工程，打造最完備、最扎實的學理地基。（司法院提供）中央社記者蕭博文傳真　108年12月7日
司法院長許宗力7日出席司法院大法官108年度學術研討會，盼研討會能為憲法法院的制度改革工程，打造最完備、最扎實的學理地基。（司法院提供）中央社記者蕭博文傳真　108年12月7日

（中央社記者蕭博文台北7日電）司法院大法官108年度學術研討會今天開幕，院長許宗力致詞時表示，今年初已立法通過「憲法訴訟法」，期待研討會能為憲法法院的制度改革工程，打造最完備、最紮實的學理地基。

主題為「憲法訴訟的新時代」的研討會今天上午於法官學院開幕，研討題目包括「德國聯邦憲法法院審理流程」、「美國聯邦最高法院審理流程」、「訴訟類型」、「裁判憲法審查之裁判結果、宣告方式與效力」、「法庭之友意見書與鑑定意見書制度」。

許宗力致詞時表示，台灣自民主轉型以來，由於人民越來越熟悉透過憲法主張權利，大法官案件量不斷升高，案件類型日趨複雜，現行法已無法承載實務運作需求以及人民的期待。

許宗力說，司法院歷經多次叩關，函請立法院審議修正大法官審理案件法，直到今年才闖關成功，修正既有的大審法，立法通過「憲法訴訟法」，這是台灣司法改革一項重要的歷史里程碑。

許宗力表示，為求憲法訴訟法在民國111年1月4日穩健上路，司法院致力於在軟硬體設備、人力及細部制度規劃等方面都做好充分萬全準備，也為了這迫切需求，廣邀學界聚焦未來憲法訴訟運作的重要面向進行研討。

許宗力期許研討會從比較法角度開拓對制度的想像，能為憲法法院的制度改革工程，打造最完備、最紮實的學理地基。

許宗力說，本次修法重點包括大法官審理案件全面司法化、調降審查案件表決門檻、建立公開透明審查程序、引進裁判憲法審查制度與法庭之友制度，期盼與會學者能提供寶貴觀點與新制運作重要的參考依據。（編輯：李錫璋）1081207

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