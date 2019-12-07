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國5與舊蘇花先後發生側翻車禍 乘客都僅輕傷

最新更新：2019/12/07 17:26
國道5號南下34.6公里處7日發生自小客車側翻意外，駕駛疑為閃避路中禽鳥，自撞外側護欄後側翻，所幸駕駛與乘客當時都有繫安全帶，保住一命。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年12月7日
國道5號南下34.6公里處7日發生自小客車側翻意外，駕駛疑為閃避路中禽鳥，自撞外側護欄後側翻，所幸駕駛與乘客當時都有繫安全帶，保住一命。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年12月7日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣7日電）國道5號宜蘭市路段與舊蘇花公路東澳段今天先後發生車輛自撞護欄與山壁後側翻的事故，所幸所有乘客都僅輕傷，轄區警方已針對車禍原因展開調查。

宜蘭縣消防局上午近9時30分獲報，國道5號南下34.6公里處（宜蘭市路段）發生一輛自小客車自撞外側護欄後側翻的事故，車內副駕駛座上66歲張姓婦人受困車內，立即派遣特種救護車及器材車前往救援。

消防局表示，張姓婦人無明顯外傷，因她之前曾開刀過，行動不便，為安全起見，由救護車送醫檢查。

國道公路警察局第九公路警察大隊表示，國道5號南下34.6公里處這起車禍疑因楊姓駕駛當時為了閃避路中禽鳥引起，駕駛酒測值為0，所幸車上駕駛與張姓婦人當時都有繫上安全帶保命。

舊蘇花公路（台9丁線）115.4公里處北上路段（宜蘭東澳段），在上午約10時45分也發生一起大貨車自撞對向車道山壁的翻覆事故。

消防員到場後，李姓男駕駛與車內2名女乘客都已自行脫困。李男無明顯外傷，拒絕送醫；2名女乘客輕微擦傷，意識清楚，送往羅東聖母醫院就醫。

蘇澳警分局員警到場後，隨即在現場實施單線雙向管制車流，並協助將大貨車由吊車拖離現場；中午近1時現場清理完畢，恢復雙線雙向通車。

警方調查，李姓男駕駛當時行經事故路段時，疑因在過彎時重心不穩，導致車輛翻覆，酒測值為0。（編輯：李錫璋）1081207

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