平冤協會從法庭走進戲院 帶大眾正視司法會犯錯

台灣冤獄平反協會11日晚間在台北華山光點電影館，舉辦「2019平冤影展–如果 WHAT IF」，協會執行長羅士翔受訪表示，盼透過影展帶觀眾了解冤案確實存在，正視司法的確有可能犯錯。中央社記者洪健倫攝 108年12月11日

（中央社記者洪健倫台北11日電）首屆「平冤影展」今天晚間在台北開幕，影片聚焦「后豐大橋冤案」。台灣冤獄平反協會執行長羅士翔表示，希望透過影展放映，讓大眾正視司法也會犯錯。

首屆「平冤影展」共選映含17部紀錄片與2部真實案件改編的劇情片。平冤協會執行長羅士翔接受中央社記者訪問時表示，盼藉此讓大家了解冤案確實會發生，並一起關心被冤之人，「冤案是系統性錯誤下的結果，司法制度也必須認識、正視司法一定會出錯」。

律師邱顯智也出席開幕，他是開幕試映的紀錄片「后豐大橋案紀錄片」中的冤案律師團成員。邱顯智於映前表示，希望大眾了解「司法是人在判，不是神在判，確實有冤案存在。但我們應反思如何不再犯這樣的錯誤，以及誤判後是否能盡快再審，還給無辜之人清白」。

發生於2002年「后豐大橋案」的冤案當事人洪世緯，今晚也受邀出席，洪世緯因捲入這起命案遭判刑，該案於2012年被監察院認定是可能的高度冤錯案，於2018年經最高法院裁定再審，並將於本月31號正式宣判。

洪世緯向中央社記者表示，這個影展及今晚影片對他的意義，「就是『清白』，如此簡單。」洪世緯說：「希望往後受到冤屈的人，不用走上同樣的路，就能得到更好的社會資源協助。」

此外，平冤協會早在舉辦此影展前，已推動冤案紀錄片拍攝多年。羅士翔指出，台灣紀錄片在救援行動的角色重要。影像能在生硬的法律文件外，讓大眾更清楚冤案來龍去脈。

羅士翔更指出，「紀錄片可以拍到我們看不見的冤案日常」，能在媒體報導之外，深入呈現當事人面對審判與社會眼光的心境。

影片導演施佑倫與該協會多次合作，拍攝過「不排除判決書」與「鄭性澤的48小時」等冤案紀錄片。他說自己多次從被攝者身上學到不同的價值觀，反而是在拍攝過程中被激勵的人。

施佑倫也指出，影展選擇在電影院免費放映，就是希望「突破同溫層」，接觸更廣的大眾，開啟對話的空間，「你不見得一定要支持冤案，但透過影展，聽一聽他們的說法」。

「平冤影展」即日起至12月15日，於台北華山光點電影館2廳放映，開放民眾免費索票入場。（編輯：張芷瑄）1081211