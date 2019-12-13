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東海岸出現日籍無人漁船 研判環繞太平洋一圈

最新更新：2019/12/13 17:26
台東長濱海域13日上午出現一艘無人海漂漁船，民眾發現後隨即通報海巡署處理，經研判應屬日本漁船。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年12月13日
台東長濱海域13日上午出現一艘無人海漂漁船，民眾發現後隨即通報海巡署處理，經研判應屬日本漁船。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年12月13日

（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東長濱海域今天上午出現一艘日籍無人漁船，研判是順著洋流以順時鐘方向從日本漂流到阿拉斯加、中南美洲，再沿赤道漂流到台灣，環繞整個太平洋海域。

今天上午有漁民在台東縣長濱鄉宜灣海域發現一艘無人船，通報海巡單位拖上岸，船上有編號MG3-28848及玄海丸3字，從外觀可看出是一艘無人海漂船，於是通知台東縣政府農業處漁業科。

漁業科員林辰宗前往勘驗，他表示，研判是日籍漁船，可能從日本沿著太平洋洋流順時鐘流到阿拉斯加、北美洲至中南美洲海域，再順著赤道漂流至印尼、菲律賓到台灣，「到底漂了幾年、繞了幾圈不得而知，但至少繞了太平洋一圈」。

林辰宗說，將會透過農委會、海巡署或外交部向日本政府查證，釐清這艘漁船何時失蹤，是否和日本311海嘯有關。（編輯：陳俊碩）1081213

台東縣長濱鄉海域13日有民眾發現一艘無人海漂船，船身上有編號MG3-28848及「玄海丸「3字，研判為日本船隻。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年12月13日
台東縣長濱鄉海域13日有民眾發現一艘無人海漂船，船身上有編號MG3-28848及「玄海丸「3字，研判為日本船隻。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真　108年12月13日
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