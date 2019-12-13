立院三讀 修律師法落實淘汰制度減少執業障礙

（中央社記者王揚宇台北13日電）立法院會今天三讀修正通過律師法，落實律師淘汰制度、增訂參與社會公益活動的義務、改革懲戒制度等，並減少執業障礙；此外，透過建置律師及律師懲戒決議書查詢系統，讓資訊更公開透明。

律師法今天三讀修正通過，修法條文由53條大幅增加至146條，是民國30年律師法訂定以來最大幅度的修正。

三讀條文規定，經律師考試及格並完成律師職前訓練者，得請領律師證書；不過申請人若有「曾任法官、檢察官而依法官法受免除法官、檢察官職務，並不得再任用為公務員」，或「違法執行律師業務、有損司法廉潔性或律師職務獨立性的行為，且情節重大」，或「曾任法官、檢察官而依法官法受撤職處分」等8款情形之一者，不得發給律師證書。

三讀條文也規定，法務部核准發給律師證書後，發現申請人於核准前有上述8款情形之一者，撤銷其律師證書。

三讀條文明定，請領律師證書者，因涉嫌犯最重本刑5年以上之貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查其申請。但所涉案件經宣判、改判無罪或非屬本條所列罪者，不在此限。

關於律師懲戒部分，原條文規範的懲戒處分有4種，為警告、申誡、停止執行職務2年以下及除名；三讀通過條文，除增加一款懲戒處分，即律師於一定期間內自費接受額外的律師倫理規範6小時至12小時的研習，也將停止執行職務的期間，修改為2月以上2年以下。

為便利民眾利用政府資訊，查詢律師是否確實具有充任律師的資格，三讀條文規定，法務部應於網站上建置律師及律師懲戒決議書查詢系統，供民眾查詢；查詢系統得對外公開之個人資料包括，姓名、性別、律師證書的字號及相片等7款資料。

至於律師參與社會公益活動部分，三讀條文規定，律師應參與法律扶助、平民法律服務或其他社會公益活動。

三讀條文也規定，擬執行律師職務者，應依本法規定，僅得擇一地方律師公會為其所屬地方律師公會，申請同時加入該地方律師公會及全國律師聯合會，為該地方律師公會的一般會員及全國律師聯合會的個人會員。此外，除了擇定所屬地方律師公會外，律師也得申請加入其他地方律師公會，為其特別會員。

本案完成立法程序後，民進黨立委尤美女發言指出，律師法修法今天總算完成，讓司法改革的最後一塊拼圖終於拼上。這次修法重點包括，強化律師公益義務，並且降低律師執業障礙，讓他們「單一入會、全國執業」，對於不適任律師的懲戒也加強。

民進黨立委周春米則說，這次修法有多項重點，其中就不適任司法官轉任律師已明文限制；其二，全國律師聯合會的理監事和會員代表由全體會員直選；另外，減少律師的執業障礙，修法後，只需選擇一個所屬的律師公會，即可全國執業。

周春米也說，這次修法也明定律師的公益使命，強化律師專業的提升和律師倫理；透過建置律師及律師懲戒決議書查詢系統，讓律師的資訊更公開透明，讓民眾在委任律師前能夠獲取足夠的資訊。（編輯：林興盟）1081213