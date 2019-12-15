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警署第四波緝賭專案 破24件選舉賭盤

最新更新：2019/12/15 16:26
警政署刑事局副局長朱宗泰（中）15日表示，自10至13日執行第四波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲各類賭博案件694件、1389人，其中選舉賭盤24件、30人，查扣賭資近新台幣3700萬元。中央社記者黃麗芸攝　108年12月15日
警政署刑事局副局長朱宗泰（中）15日表示，自10至13日執行第四波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲各類賭博案件694件、1389人，其中選舉賭盤24件、30人，查扣賭資近新台幣3700萬元。中央社記者黃麗芸攝　108年12月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）為遏止選舉賭盤影響選舉結果，警政署自10至13日執行第四波「全國同步查緝賭博專案行動」，共查獲各類賭博案件694件、1389人，其中選舉賭盤24件、30人，查扣賭資近新台幣3700萬元。

警政署刑事局今天舉行「警政署選前強力出擊 嚴打地下選舉賭盤」破案記者會，副局長朱宗泰表示，第15任總統副總統暨第10屆立法委員選舉競選活動展開，為防制選舉賭盤影響選舉公平性，於10至13日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，以淨化選前風氣。

朱宗泰指出，這次動員全國各警察機關強力出擊，共計掃蕩926處所，查獲各類賭博案件694件、1389人。

其中，包含選舉賭盤24件、30人，職業賭場29件、292人；六合彩簽賭334件、410人；運動簽賭31件、34人；網路賭博227件、442人；其他賭博49件、181人，合計現場查扣現金新台幣3688萬7069元，查緝成效良好。

根據刑事局統計資料顯示，這次專案共查獲24件總統選舉賭盤，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件。

刑事局偵查第九大隊第二隊隊長江嘉勝說明，日前執行網路情蒐發現創富運動網和老虎運動網為大型網路賭博網站，涉嫌長期經營國內外各種運動賽事及電競賽事等博弈遊戲，粗估一年營運交易金額約48億元，經長期蒐證、埋伏監控，掌握網站上下游總監、股東、代理層級共計47處所，將涉案黃姓男子等34嫌查緝到案。

偵九大隊和新北市警察局在偵辦網路賭博時，同時發現賭博網站其中一個代理商44歲周姓男子另有下注總統選舉賭盤，經新北地檢署指揮清查，於13日查獲其上游組頭39歲蔡男及49歲李男，利用通訊軟體經營總統選舉賭盤，以候選人特徵及政黨顏色為代號開出讓票盤，最低一口1萬元起跳，組頭向下注雙方各抽5%水錢，全案詢後將周男、蔡男及李男依涉嫌賭博罪和違反總統副總統選舉罷免法送辦。

另，刑事局偵查第四大隊12日也在雙北市破獲賭博兼詐騙機房，犯嫌以搶購商品名義掩蓋網路賭博之實，透過通訊軟體微信引導賭客到購物商城網站，號稱限時搶購商品下標，得標者即可輕鬆秒賺高獲利，賠率1：1，換算賭資金流約14億元，查獲犯嫌19人送辦。

同時，12月初還破獲以美國職棒大聯盟、日本職棒、中華職棒等各類運動賽事為下注標的的賭博網站，共查獲24名犯嫌，查扣電腦42台、手機37支及現金11萬餘元贓證物。（編輯：張銘坤）1081215

警政署刑事局15日舉行破案記者會，根據統計資料顯示，第四波「全國同步查緝賭博專案行動」共查獲24件總統選舉賭盤，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝　108年12月15日
警政署刑事局15日舉行破案記者會，根據統計資料顯示，第四波「全國同步查緝賭博專案行動」共查獲24件總統選舉賭盤，今年累計已查獲36件選舉賭盤，其中讓票盤29件、PK盤7件。圖為贓證物。中央社記者黃麗芸攝　108年12月15日
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