疑剎車失靈 水泥車撞等紅燈機車4傷

一輛水泥預拌車16日清晨行經國道1號南下台南路段時，疑因剎車失靈，開下交流道後擦撞其他車輛，導致4人受傷。一名機車騎士被壓在水泥預拌車的左前輪下，被救出時失去心肺功能。中央社記者楊思瑞攝 108年12月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）一輛水泥預拌車今天清晨7時許行經國道1號南下台南路段時，疑因剎車失靈，開下交流道後擦撞其他車輛，導致4人受傷。一名機車騎士一度被壓在輪下，被救出時失去心肺功能。

台南市政府消防局在上午7時34分接獲報案，指稱在東區裕農路與裕義路口附近，有水泥預拌車與自小客車、機車的交通事故。消防人員抵達現場時，發現一輛水泥預拌車卡在路旁的花台，旁邊多輛機車倒地、零件散落。有一名男子被壓在水泥預拌車的左前輪下。

消防人員先安排受傷但意識清楚的3名機車騎士送醫，隨後在吊車的協助下救傷者脫困，但男子被救出時心肺功能喪失，隨後由救護車送往成大醫院急救。

警消人員初步調查發現，水泥預拌車由國道1號大灣交流道出口下國道後，沿國道旁便道向南行駛，先擦撞一輛自小客車與一輛機車，所幸沒有造成傷亡。隨後在裕農路與裕義路口撞上4輛正在停等紅燈的機車，其中一名機車騎士一度被壓在輪下，其餘3人被送醫時意識清醒。

水泥預拌車的駕駛許姓男子說，車輛行駛在國道上時曾聽到底盤發出異常聲音，接著就發現踩不到剎車、手剎車也無效，一路開下交流道後與其他車輛擦撞。

這起事故共造成4名男性機車騎士受傷送醫，詳細事故原因由警方進一步釐清。（編輯：黃世雅）1081216