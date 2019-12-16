丁守中提選舉無效案 高院17日宣判即定讞

（中央社記者劉世怡台北16日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院將於明天11時宣判，因選舉無效訴訟採二審終結，因此宣判即定讞，丁守中及委任律師團將到庭聆判。

法界人士指出，選舉無效之訴勝敗與否，在於有無構成原告主張「選舉委員會辦理選舉違法，足以影響選舉結果」；二審若逆轉改判選舉無效，選委會將重新辦理台北巿長選舉。

法界人士說，依據台灣選舉史，尚無選舉無效訴訟勝訴案例，較類似的案件則是1992年底前民進黨主席黃信介參選花蓮立法委員，卻被對手作票而落選，後來重新計票而當選，黃信介在花蓮高分院期間具狀撤回選舉無效訴訟。

去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

丁守中聲請重新計票，驗票結果為柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。

丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今年5月10日判決「原告之訴駁回」，判丁守中敗訴，丁守中不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審理期間，受命法官黃若美因回任新北地院，改由法官吳青蓉接手並為審判長，陪席法官為周美雲、林政佑，全案經多次開庭，日前辯論終結，訂於17日上午11時宣判。

丁守中在之前出庭時強調，上訴不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平；北市共有1303個投開票所在下午4時後才投完票，比例高達8成3，違失失職明確；中選會、北市選委會委任律師則強調絕無違法。（編輯：李亨山）1081216