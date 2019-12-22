網路求職投資有詐 女學生打工反背債

（中央社記者黃麗芸台北22日電）刑事局今天提醒，網路「假求職、假投資」訊息滿天飛，學生打工切勿輕信輕鬆賺高報酬或是不明投資管道的話術，有名張姓女同學輕信社群廣告詐騙，兼職打工反背滿身債。

刑事局今天發布新聞稿表示，網路「假求職」「假投資」的詐騙訊息滿天飛，適逢寒假即將到來，學生族群多想短期打工，藉此賺取生活費或購買商品，但在選擇工作內容或投資標的前要務必謹慎，切勿相信工作輕鬆、高報酬的話術，更勿輕信來路不明的投資管道。

同時，於線上博弈網站從事客服人員或參與賭博行為者，也可能涉及刑法賭博罪嫌，民眾應提高警覺，避免觸法。

有名張姓女同學今年11月於社群軟體（Instagram）看到一則廣告限時動態，內容提到「操作手機即可輕鬆賺錢」「完成指定任務就能日進千元」，且強調「歡迎學生兼職」，並附上求職聯繫用的Line帳號。

張女認為在家操作手機就能兼職打工，非常符合她的需求，便加入廣告Line帳號私訊詢問細節，對方隨即告知此打工方式是利用玩遊戲方式進行投資，且只要在遊戲網頁註冊帳號和事先儲值新台幣1000元的遊戲點數，即可開始投資獲利，儲值費事後還能再提領出來。

不疑有他的張女隨即便購買遊戲點數，並儲值到對方指定的遊戲網頁，又再聽從對方指示加入號稱「分析師」的Line帳號，告知聽從「分析師」投資操作指令就能持續獲利。

個性單純的張女便在詐騙集團偽造的「分析師」角色指令下，持續在遊戲網頁進行操作，並多次購買遊戲點數儲值、下注，眼見帳號遊戲點數不斷減少，張女反遭「分析師」責罵投注失敗，且恐嚇要向她提告，急於挽救損失金額的張女只好勉為其難續聽指示投注，結果將自己省吃儉用的飯錢全部花光，還向朋友借貸多筆金錢，背了一身債務。

刑事局分析發現，詐騙集團利用此類「假求職」「假投資」方式行騙，會先讓被害人帳面資料顯示獲利，待其疏於防範後，再以「網路延遲」「入金量不足」等話術，阻止被害人提領獲利。

此外，詐騙集團也會以「破解網站後台」「特殊課程」「強攻黑積分」「增加洗碼量」等話術，誘騙被害人貸款、典當或借貸以作為加碼投資，當被害人投入大筆資金後，投注項目卻顯示為全盤皆輸，受害人才驚覺遭詐騙。（編輯：張銘坤）1081222