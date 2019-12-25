毒駕零容忍 蔡清祥：願重新檢討毒駕罰則

（中央社記者蕭博文台北25日電）男子蔡瑞龍吸毒後開車撞死一對男女，日前遭判刑6年6月。法務部長蔡清祥今天重申毒駕零容忍立場，並表示願意檢討毒駕罰則，因此主動拋出議題，希望聽取各界意見。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，說明雲端反賄及查賄成效、防制毒駕政策，蔡清祥於茶敘時做上述表示。

法務部報告指出，依刑法規定，毒駕最重可處2年以下徒刑，因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，道路交通管理處罰條例也有針對毒駕的處罰規定，檢察官更是相當積極偵辦毒駕案件。

蔡清祥表示，毒品本來就不應該存在，更不容許吸毒後開車，最近發生毒駕判決案件，希望藉此引起大家注意，重新檢討目前法律合不合適，現在已有處罰規定，但處罰夠不夠、是否需要檢討，法務部很虛心，願意重新檢討。

蔡清祥說，毒駕與酒駕不同，酒駕設有標準值、容易取締，但毒駕涵蓋各式毒品，是否需要分級做不同處罰，值得重視與重新檢討，因此主動拋出議題，聽聽大家的聲音。

蔡清祥還表示，最近外界謠傳吃毒品無罪，擔心這樣的假訊息傳達出去，會讓青少年朋友誤會，因此法務部才積極、緊急澄清，希望青少年朋友不要誤信謠言。

蔡清祥另指出，明年初第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉進入白熱化階段，執法單位已繃緊神經，調查局也派出調查官到各地檢署支援辦案，希望全國民眾共同張大眼睛，隨時提供違法事證以利執法單位迅速查察，共同維護乾淨選風。（編輯：張銘坤）1081225