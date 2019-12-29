打假訊息遭批兩套標準 刑事局：依規定受理

（中央社記者黃麗芸台北29日電）媒體報導指，檢警調選舉查察選舉假訊息疑有兩套標準，且警方查處359件，但近6成5卻被認定不違法。警政署刑事局今天表示，均依規定受理案件且不分黨派，全力維護選舉公平性。

聯合報報導，2020年大選在即，今年檢警調選舉查察兩大重點，一是境外勢力介入，一是假訊息，但愈來愈多民眾發現，上網批評政府官員、政策，可能就有警察找上門「查水表」，有人批評宛如回到戒嚴時期；更可議的是，查的都是對執政黨不利訊息，對抹黑在野黨假訊息視若無睹，執法公平性、是否標準不一都遭質疑。

刑事局今天發布新聞稿表示，警察機關受理網路假訊息案件不分黨派、對象，只要行政機關、民眾或候選人發現「惡、假、害」爭議（假）訊息而向警方告訴、告發，警察機關均會依規定受理，但警察機關並無最後案件偵結權，須依法調查並將結果移（函）送管轄地檢署或法院後續偵審。

關於媒體報導指查假訊息遭質疑有兩套標準，刑事局說，內容和事實有所出入，並舉日前受理國民黨提告民眾於臉書上傳影片影響名譽，經調查移送台北地檢署1人；另受理鴻海集團創辦人郭台銘的母親過世網路假訊息，經調查也已移送北檢3人，均依上述程序受理偵辦，不分黨派，全力維護選舉的公平性。

刑事局呼籲，民眾不要製造假訊息而造成社會對立及不安，若接獲相關網路訊息要仔細查證、勿隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。（編輯：張銘坤）1081229