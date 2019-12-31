警追捕板橋涉肇逃轎車開2槍 漏夜查緝逃逸駕駛

新北市警方31日晚間在板橋區追捕一名疑似肇事後逃逸的汽車駕駛，過程中開2槍示警，最終男子棄車逃逸。警方展開蒐證並以車追人。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）一名駕駛轎車的男子今天晚間疑在新北市板橋區肇事後，拒絕警方攔查逃逸。警方追捕過程開2槍示警，男子最後棄車並攔計程車逃逸，警方正在蒐證並以車追人鎖定對象查緝。

新北市政府警察局板橋分局晚間接受中央社記者訪問表示，晚間7時15分許員警巡邏時，接獲勤務中心通報，前往板橋區板城路與華東街口，處理疑2輛轎車的交通事故。

警方說，在現場發現1輛轎車疑是車禍事故肇事車輛，但警方準備攔查時，轎車立即逃逸。

2輛線上警網機車追捕，勤務指揮中心同時通報其他警網支援攔截。這輛逃逸轎車沿路衝撞，甚至在車陣中逃避追捕，最後在板橋區運路第一運動場旁，企圖衝撞前往支援的周姓警員。

警方說，周姓警員瞄準轎車右前車輪開2槍示警，男性轎車駕駛決定棄車，並攔計程車逃逸。

警方說，攔截圍捕過程員警未受傷，但肇事逃逸的黑色轎車頭嚴重損毀，已請鑑識小組蒐證。

警方表示，已尋獲搭載逃逸駕駛的計程車司機詢問相關案情，目前以車追人，查出轎車是一名女子所有，但因故已註銷車輛牌照。

警方說，將深入調查車輛駕駛與車主間關係，了解逃逸動機是酒醉駕駛或持有其他違法物品。（編輯：李明宗）1081231