檢察官初驗明道胞兄上吊亡 妻兒遭勒斃

（中央社記者劉世怡台北6日電）藝人明道的哥哥、林姓男子一家三口陳屍內湖山區案，士林地檢署檢察官今天相驗初判林男為上吊死亡，妻兒是被勒斃，三人死亡時間約1月4日下午至5日清晨，預定8日解剖釐清死因。

台北市警消昨天下午1時43分接獲登山民眾通報，指內湖區安泰街附近的土地公廟旁步道上，疑有人自殺，立即派員到場處理，發現一名年約42歲男子在樹上上吊身亡，樹旁地上躺有一名年約40歲女子和一名11歲男童，3人皆明顯死亡。

據警方調查了解，死者林姓男子為明道的哥哥，林男和妻兒3人4日從自家騎車出門後未歸，林妻及兒子脖子上有勒痕，且透過死者手機和友人對話內容顯示，疑因積欠新台幣250萬元債務，一時想不開才尋短。

警方向士林地檢署報驗後，檢察官今天赴殯儀館相驗3人遺體，初驗結果認定林男為上吊死亡，妻兒均是遭勒斃，推估3人死亡時間約4日下午至5日清晨，預定8日進行解剖以釐清死因。

此外，明道昨晚發布聲明表示，感到非常震驚與難過，對於本案一無所知，也正試圖了解發生什麼狀況，和安慰家人，基於尊重檢警偵查不公開，日後只能對警方發言，將盡力協助檢警釐清真相。（編輯：李亨山）1090106

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥打衛生福利部安心專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。