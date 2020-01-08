明道胞兄一家3口命案 檢解剖採樣送驗釐清死因

（中央社記者蕭博文台北8日電）北市內湖區日前驚傳3屍命案，死者為藝人明道的哥哥一家人。士林地檢署檢察官今天解剖遺體，針對林男、妻兒遺體採樣送驗釐清死因，另發現林妻胃部疑有藥物殘渣，一併送驗。

台北市警消5日下午1時43分接獲登山民眾通報，指內湖區安泰街附近的土地公廟旁步道上，疑有人自殺，立即派員到場處理，發現一名年約42歲男子在樹上上吊身亡，樹旁地上躺有一名年約40歲女子和一名11歲男童，3人皆明顯死亡。

據警方了解，死者林姓男子為明道的哥哥，林男和妻兒3人4日從自家騎車出門後未歸，林妻及兒子脖子上有勒痕，且透過死者手機和友人對話內容顯示，疑因積欠新台幣250萬元債務，一時想不開才尋短。

檢察官6日赴殯儀館相驗3人遺體，初驗結果認定林男為上吊死亡，妻兒均是遭勒斃，推估3人死亡時間約4日下午至5日清晨。

檢察官今天會同法醫進行解剖，歷時約3小時。由於警方在現場發現有飲用過的礦泉水，為釐清林妻和兒子是否被下藥迷昏後勒斃，檢方已針對林男3人遺體採樣化驗；此外，3人中僅有林妻被發現胃部有疑似藥物殘留，檢方也一併採樣送驗。（編輯：張銘坤）1090108