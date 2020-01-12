阿里山公路機車擦撞事故 騎士未婚妻急送醫

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）阿里山公路27.9公里處今天發生小貨車與機車事故，騎士李姓少年與未婚妻楊姓女子擦撞噴飛對向車道，楊女遭閃避不及車輛輾過，下腹部臟器外露，緊急送醫急救。原因待釐清。

2名傷者送醫聖馬爾定醫院急救。院方傍晚表示，楊女傷勢嚴重，送醫前呈現昏迷狀態，但對聲音有反應，到院後進行手術，目前仍未脫離險境；李男意識清醒，僅臉部擦傷及鼻子骨折，已轉到普通病房治療。

嘉義縣消防局上午接獲民眾報案，阿里山公路（台18線）27.9公里處（中埔五虎寮橋前）發生車禍事故，救護人員趕抵，現場為小貨車與機車擦撞事故，機車騎士17歲李姓少年與後座乘客22歲楊姓女子受傷，立即送嘉義市聖馬爾定醫院急救。

轄區中埔警分局指出，機車疑擦撞到前方同向的小貨車左後側，機車上2人連同機車噴飛至對向車道，對向自小客車閃避不及，輾過機車後座的楊女，全身多處擦傷，下腹部破裂外露，意識不清；騎士李男身體多處傷，意識清楚。

警方表示，李姓少男與楊姓女子已訂婚，上午2人騎乘機車要回李男住家，中途不慎發生事故。小貨車、自小客車駕駛及李男均無酒駕，肇事原因待調查釐清。（編輯：黃世雅）1090112