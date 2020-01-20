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首頁 / 社會

梨山森林火災 航特部直升機執行空中灑水滅火

最新更新：2020/01/20 20:58

（中央社記者王承中台北20日電）台中市和平區梨山地區發生森林火災，陸軍航空特戰指揮部今天表示，在受命後派出一架CH-47直升機執行空中灑水滅火任務，共計來回汲水15趟次，投放7.5萬公升水量。

台中市和平區梨山地區於19日上午發生森林火災，經空中與地面聯合撲救，林務局東勢林區管理處今天表示，下午4時已控制火勢，目前進行殘火處理，粗估燃燒面積約3公頃。

陸軍航空特戰指揮部晚間發布新聞稿表示，國軍聯合作戰指揮中心今天接獲國家搜救中心通知，台中市東勢林管處大甲溪事業區第5林班地發生森林火災，申請航特部派遣一架CH-47直升機支援空中滅火任務。

航特部指出，在受命後於上午9時派遣CH-47直升機（機號：7308）一架擔任任務機，自台南歸仁基地起飛後，前往德基水庫汲水，再至目標區執行空中灑水滅火任務，共計來回汲水15趟次，投放7.5萬公升水量，任務機於下午4時30分平安返降新社基地，人機均安，圓滿達成任務。

航特部表示，此次奉命協力森林大火滅火任務，除展現單位平日紮實的訓練成效，也充分彰顯部會一體，即刻救援的災防能量，未來將持恆各項訓練，成為行政團隊堅實的後盾之一。（編輯：黃國倫）1090120

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