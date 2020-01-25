利用除夕夜竊台灣紅檜 山老鼠人贓俱獲

台東縣警察局表示，警方及林務局人員犧牲除夕團圓夜守候，25日凌晨1時許在省道台20線南橫公路東段，查獲一輛小貨車，後方絞盤拉拖一棵台灣紅檜，將2名嫌犯依違反森林法移送法辦。（台東林管處提供）中央社記者李先鳳傳真 109年1月25日

（中央社記者李先鳳台東縣25日電）山老鼠利用農曆春節期間在台東縣新武呂溪管制區內竊取台灣紅檜，警方及林務局人員犧牲除夕團圓夜，守候一晚終於人贓俱獲，將2名嫌犯依違反森林法移送法辦。

台東縣警察局今天表示，關山分局初來派出所所長劉明昌會同林務局關山工作站隊員林易均等已掌握山老鼠行蹤，今天凌晨1時許在省道台20線南橫公路東段，查獲一輛小貨車，後方絞盤拉拖一棵台灣紅檜。2名嫌犯遭查緝時臉上露出驚恐表情，沒想不到除夕夜仍行跡敗露。

被竊取的台灣紅檜經林務局關山工作站量測共1.08立方公尺，市價約新台幣8萬多元。

關山警察分局分局長潘仕能表示，初來派出所同仁於年節期間落實勤務，並結合林務局順利查獲違反森林法案件，宣示法律無假期的最佳例證；並呼籲民眾森林所發揮的公益與經濟效用屬全民所共有，因此森林資源保育須依賴全民共同努力才能達成。（編輯：張銘坤）1090125