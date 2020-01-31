轉貼武漢肺炎假訊息 刑事局查獲6人送辦

（中央社記者劉建邦台北31日電）刑事局今天表示，接獲疾管署通報，有民眾在臉書及LINE群組轉貼有醫院收治武漢肺炎病例不實訊息，共查獲5件6人，犯嫌到案後皆供稱是聽聞，且未查證就轉傳。警詢後送辦。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，刑事局上午召開記者會，副局長朱宗泰表示，為防範假訊息，與衛生福利部疾病管制署建立直接窗口，發現不實訊息立即查辦。

他指出，23日起接獲疾管署通報，有民眾散布武漢肺炎假訊息，至今共12件，追查出身分並通知到案5件6人，詢後皆依違反傳染病防治法函送各地檢察署偵辦。

警方表示，46歲朱姓女子及27歲涂姓男子日前透過臉書（Facebook）及LINE群組散布「中國醫藥大學附設醫院有3人確診、嘉義基督教醫院有確診武漢肺炎病例」等文字，疾管署查證後為不實訊息，獲報後偵辦。

朱女及涂男到案後稱，是聽聞訊息後，善意想提醒友人才轉傳。警方指出，2人未查證就轉發訊息，詢後依違反傳染病防治法及社會秩序維護法函送檢方偵辦。

警方表示，35歲吳姓男子日前在LINE群組內散布「宜蘭羅東博愛醫院有武漢肺炎確診病例，沒事別去醫院」等文字。吳男到案後稱是友人在其他群組提供訊息後，他未查證就轉傳。警詢後依違反傳染病防治法函送檢方偵辦。

住北港的27歲施姓女子日前聽聞嘉義基督教醫院有武漢肺炎確診病例，把訊息轉傳至臉書社團；施女同樣未查證就轉傳訊息，警詢後函送檢方偵辦。

警政署呼籲，民眾不要隨意製造或轉傳涉及武漢肺炎疫情不實訊息，否則恐違反傳染病防治法，最高刑責為新台幣300萬元罰鍰。（編輯：方沛清）1090131