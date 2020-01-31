恐嚇散布空姐女友3000張不雅照 男子遭判刑

（中央社記者劉世怡台北31日電）林姓男子被控2年前不滿空姐女友要分手，恐嚇女方將散布3000多張不雅照，在臉書貼文稱女方腳踏兩條船、勾引機長等語。二審高院今天認定構成恐嚇罪、誹謗罪，各判刑5個月。

判決指出，林男為某電信公司主管，月薪新台幣15萬元，現在已婚；林男與被害空姐於民國105年間起同居交往近1年，林男因不滿女方要分手，傳訊息恐嚇女方將散布3000多張不雅照，還在臉書貼文誹謗稱女方腳踏兩條船、介入他人婚姻以及勾引機長等語。

女方提告指出，收到訊息時，哭到不行，非常難過、崩潰及害怕，害怕自己的裸照被別人看到，林男以此威脅她，一直要求見面，不能分手。

林男辯稱，當時只是與女方吵架，女方應該不會感到害怕。

一審士林地方法院審酌，林男在交往期間不尊重女方隱私權，無故竊錄女方睡姿，又因不滿女方提分手，就出言恐嚇，還在臉書專頁上，誹謗女方，犯後否認犯行，構成竊錄非公開活動罪、恐嚇危害安全罪以及散布文字誹謗罪共三罪，判刑1年2月，得易科罰金。

全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判，改判竊錄部分無罪，恐嚇及誹謗罪部分各判5月徒刑。全案還可上訴。（編輯：方沛清）1090131