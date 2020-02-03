幫派分子涉暴力鬥毆 新北警攻堅逮4人

自稱「土地公」的陳姓男子涉率幫派分子參與多起暴力鬥毆事件，新北警方在掌握事證下，2日展開攻堅並順利逮捕陳男4嫌送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 109年2月3日

（中央社記者王鴻國新北3日電）自稱「土地公」的35歲陳姓男子涉率幫派分子參與多起暴力鬥毆事件，新北警方提報治平對象並掌握事證下，昨天展開攻堅順利逮捕陳男4嫌，詢後依組織犯罪等罪嫌送辦。

警方調查，陳男平日自恃幫派背景糾眾橫行於泰山、林口、樹林等地區外，並自稱為「土地公」，帶頭參與多起暴力鬥毆事件，嚴重破壞地方安寧秩序，囂張不法行徑早成為警方鎖定目標。

日前更因不滿陳姓被害人在網路互嗆，涉嫌率眾持械至樹林地區強押被害人上車，毆打凌虐成傷po上網路社群平台，造成社會治安動盪，另外還涉及砸毀泰山區中古車行暴力事件。

全案經新北市政府警察局刑事警察大隊、林口分局、新莊分局、樹林分局共組專案小組並報請新北地檢署檢察官褚仁傑指揮偵辦，提報陳男為治平檢肅對象，昨天在掌握藏匿處所下調派霹靂小組持拘票展開攻堅，破門後當場壓制拘提陳男4人到案，起獲槍枝、刀械、手銬、變造車牌等犯案證物。

詢後，警方依組織犯罪、槍砲及恐嚇、妨害自由等罪嫌，將陳男等4人移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：方沛清）1090203