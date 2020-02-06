遭告發妨害東奧正名公投 林鴻道獲不起訴

（中央社記者蕭博文台北6日電）中華奧會主席林鴻道被控要求選手連署反對東奧正名公投、偽造國際奧會函文，涉嫌偽造文書、違反公投法等罪。北檢調查，林並未偽造函文，也無強制選手等事證，今天處分不起訴。

東京奧運正名公投於民國107年11月24日進行投票，主旨是希望未來國手出征國際時，能以「台灣」為名參賽，而非1981年簽訂洛桑協議後，所規定的「中華台北」，但最後投票並未通過。

林鴻道在107年11月6日曾公開表示，憂心東京奧運正名公投，恐讓中華奧會遭停權，並指國際奧會已經來函表達不允核准變更。奧運2金得主許淑淨，羽球一哥周天成以及短跑名將楊俊瀚等人則於107年11月21日現身，高喊口號：「我要參賽舞台，正名公投我反對。」

前體委會主委、東京奧運正名公投活動召集人楊忠和等人不滿林鴻道說詞與做法，107年11月23日赴台北地檢署對林鴻道提出告發，表示東奧正名公投若通過不會影響選手權益，林鴻道卻謊稱會影響選手參賽權，欺騙選手企圖影響公投結果，以假消息試圖恐嚇選手、帶著選手開記者會反公投。

林鴻道向檢察官表示，是以保障選手代表台灣參賽權利為優先，並無偽造國際奧會函文，更無強迫選手反對公投。

北檢認為，多名選手曾主動表態反對東奧正名公投，並無事證證明是出於林鴻道的強迫，應屬選手個人的價值選擇，且林鴻道並無偽造國際奧會函文，全案不起訴。（編輯：張銘坤）1090206