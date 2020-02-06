涉虐胞妹2歲兒 男子通緝到案遭聲押

（中央社記者蕭博文台北6日電）發生在107年11月的2歲男童疑因林姓母親疏於照護而陳屍住處浴室案件，北檢上個月依遺棄致死等罪嫌起訴林女和蕭姓同居人，遭通緝的林女胞兄今天到案，檢察官訊後聲押。

全案起於民國107年11月9日晚間7時，台北市消防局獲報，林森北路附近公寓有救護案，救護人員到場發現，2歲男童已無生命跡象，身上無明顯外傷，研判死亡多時，但男童身形異常消瘦，疑營養不良。

檢警調查發現，有輕度智能障礙的22歲林女在酒店上班，未婚生下男童後交給其他親友照顧，但自107年8月起，因親友不願繼續照顧，由林女胞兄將男童帶到台北給林女扶養，林女胞兄也住在林女租屋處。

北檢查出，林女及胞兄將男童關在廁所內，男童因飢餓痛苦哭鬧時，2人則斥喝、毆打男童。同年9月間，林女在網路上認識蕭姓男子，邀蕭男同居，3人繼續共同凌虐男童，直到林女胞兄、蕭男同年10月間先後離開林女租屋處。

檢察官認為，林女長期將男童單獨留在租屋處，未提供適當食物、照護及救助，蕭男知道這種狀況，對男童不施予援手，反而每天找林女外出遊玩、吃喝不歸，花林女的錢，進而造成男童狀況持續惡化，最終死亡。

北檢1月14日依遺棄致死罪嫌起訴林女、蕭男，並對林女胞兄發布通緝。林女胞兄遭警緝獲到案，檢察官下午偵訊後，認為林女胞兄涉嫌虐待男童，向台北地方法院聲請羈押。（編輯：方沛清）1090206