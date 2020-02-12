民眾散布武漢肺炎假訊息 金門檢方聲請簡判

（中央社金門縣12日電）金門一名韓姓民眾在社群媒體散播「金門有診斷一名得了武漢肺炎」假訊息，檢警偵辦後，金門地檢署今天偵結，全案依觸犯「傳染病防治法」，向法院聲請簡易判決。

縣警局發布新聞表示，金湖分局執行網路巡邏情蒐發現，韓姓民眾在6日晚間7時37分，在line二手拍賣群組散播「各位出門還是小心微（為）妙，金門有診斷一名得了武漢，已經確定了、出門防衛措施要做好來」等訊息。

警方表示，為了避免民眾恐慌，金湖分局立即向金門縣衛生局人員查證，確認金門縣目前還沒有2019冠狀病毒疾病案例，立即報請金門地檢署檢察官席時英指揮偵辦後，連夜通知韓姓民眾到案說明釐清。

全案依觸犯「傳染病防治法」移送金門地檢署偵辦，金門地檢署今天偵結，向法院聲請簡易判決。

警方表示， 韓姓民眾到案時驚覺事態嚴重，懊悔不已，表示是聽親友轉述，內容未經查證，只是好心提醒地區民眾注意，以後再也不敢在社群軟體傳送未經查證的不明訊息。

金湖分局表示，縣長楊鎮浯及金門縣衛生局也第一時間在臉書發布訊息澄清，請民眾勿聽信網路謠言及散布不實訊息，以免觸法。

金湖分局長黃維章呼籲，中央流行疫情指揮中心成立期間，流行疫情或防治措施等相關資訊都由中心統一對外公布。民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸法。

黃維章同時提醒，依照傳染病防治法第63條，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，罰金提高到新台幣300萬元，請民眾千萬要注意。（編輯：謝雅竹）1090212