新北泰山街頭槍擊 男負傷狂奔逃過一劫

（中央社記者王鴻國新北13日電）20歲李姓男子今天持槍在新北市泰山區明志路2段街頭追逐35歲張姓男子、連開7槍，張姓男子負傷拚命狂奔，在李姓男子放棄追逐下才逃過一劫；張姓男子送醫急救後無生命危險。

李姓男子下午1時多從新北淡水區騎機車到泰山後，再轉搭計程車到被害人明志路住處附近守候，見到張姓男子從住處出門就上前開槍，張姓男子則狂奔逃命。

當時街道上人車很多，頭戴安全帽的李姓男子一路追逐開槍，從警方調閱的監視器畫面，張姓男子在車陣及街旁店家間狂奔，最後衝入巷道內，李姓男子緊追一陣子後才放棄並逃逸，隨後到新北市政府警察局新莊分局投案。

案件轄區林口分局偵查隊長許宏銘接受媒體聯訪表示，李姓男子初步供稱，與張姓男子在一場酒宴中口角，心生嫌隙才憤而開槍洩恨；李姓男子一路共開7槍，其中1槍射中張姓男子屁股。

他說，現正積極釐清李姓男子犯案動機與槍枝來源，訊後全案將依殺人未遂與違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。（編輯：李明宗）1090213