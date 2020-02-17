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首頁 / 社會

開水產店賣違法醫材禁藥 業者違反藥事法被送辦

最新更新：2020/02/17 13:18

（中央社記者蘇木春台中17日電）鐘姓男子涉嫌自香港引進未經衛生福利部核准進口的醫療器材及醫美禁藥，開設水產店作為販售及藏放據點，刑事局偵六隊循線逮捕鐘男等2人，訊後今天依違反藥事法送辦。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊表示，45歲鐘男涉嫌自民國106年起透過管道，由香港違法引進未經衛福部核准許可進口的醫療器材及醫美藥物販售牟利。全案報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

偵六大隊第二隊與新北海山警分局、北市中山警分局、高雄市苓雅警分局，及保安警察第二總隊刑事警察大隊偵一隊等單位共組專案小組偵辦。

經多個月偵查蒐證，掌握鐘嫌利用開設水產店，作為違法交易高價醫美禁藥及不良醫療器材藏放處所。上月14日兵分多路，前往鐘嫌位於台北市士林區開設的水產店搜索偵辦，逮捕鐘嫌及同夥朱姓男子。

現場查扣不良醫療器材皮膚植入劑，以及屬禁藥列管的肉毒桿菌等，經估算市值達新台幣1883萬元，並查扣犯案手機及進口轎車等贓證物，粗估不法獲利上千萬元，訊後依違反藥事法移送檢方偵辦。

警方提醒，民眾使用醫美相關療程前，應充分了解相關使用產品資訊，施打相關皮膚植入劑、肉毒桿菌或是玻尿酸等產品前，務必要醫師提供施打藥劑包裝，檢視是否有經衛福部許可證明的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，以免施打到偽禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。（編輯：黃世雅）1090217

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