涉非法焚燒廢棄物 前電玩大亨周人蔘遭查獲送辦

（中央社記者王鴻國新北18日電）新北市去年接獲林口居民檢舉夜間常有燃燒臭味，經環保局環境稽查重案組成立專案，長期追蹤偵辦下，日前查獲非法焚燒廢棄物的業者，就是昔日電玩大亨周人蔘。

環保局發言人孫忠偉表示，接獲民眾檢舉後已隨即展開調查，發現鄰近林口市區後湖山區有大規模露天燃燒跡象，於是報請檢察官指揮和保安警察第7總隊刑事警察大隊共同偵辦。

他表示，由於焚燒場僅有1個出入口，且入口處架設多部監視設備，場區內更飼養多達30隻狗負責警戒看守，增加稽查困難。因此稽查人員去年10月底起，就動用空拍機及設法潛入裝設縮時攝影機等方式，終於完成蒐證，並展開搜索偵辦。

環保局查扣證物，確認前電玩大亨周人蔘涉案，周人蔘涉將當地所有土地及廠房，承租給工廠使用收租，並承攬業者產出一般事業廢棄物清除、處理。

孫忠偉表示，周人蔘所涉的電玩案刑滿出獄後，又因他案入獄，於是委由女性友人持續雇用非法外籍移工，駕駛小貨車將事業廢棄物運至棄置點，並在夜間焚燒非法處理。

他指出，周人蔘及女性友人、非法外勞等6人遭送辦，涉及違反廢棄物清理法，恐面臨1年以上，5年以下有期徒刑，並得併科罰金新台幣1500萬元刑罰；至於委託處理廢棄物的業者，也涉及違反廢清法規定，將可能負連帶刑事責任。（編輯：洪學廣）1090218