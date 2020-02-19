更多編輯台推薦新聞：
天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月
娛樂

天橋上的魔術師重現中華商場 侯友宜助保留3個月

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度
生活

武漢肺炎／校園量體溫發燒定義 額溫37.5度耳溫38度

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

桃園市龜山工廠大火撲滅 環保局鐵腕祭出重罰

最新更新：2020/02/19 00:36
桃園市龜山區大湖路下午發生工廠大火，不過大火在消防人員搶救下已經在晚間11時許撲滅。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日
桃園市龜山區大湖路下午發生工廠大火，不過大火在消防人員搶救下已經在晚間11時許撲滅。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市政府消防局今天表示，桃園市龜山區大湖路下午發生工廠大火，火舌及黑色濃煙不斷自廠房冒出直竄天際，大火在晚間11時許撲滅，所幸無人受傷受困，起火原因仍在調查中。

這場大火發生在下午2時許，消防局獲報後，總計派遣49輛消防車、2輛救護車及上百名消防人員搶救，隊員在抵達現場時，整個工廠已陷入火海，更延燒到鄰近工廠，不過大火在消防人員搶救下已經在晚間11時許撲滅，並進行殘火處理。

大火導致黑色濃煙不斷竄升天際，許多民眾遠在數公里外都可看到，現場更飄散濃厚的化學臭味，路面到處都是黑油。消防局表示，這處工廠為地上1層的鐵皮建築，現場燃燒塑膠及油類面積約3450平方公尺，所幸無人員受傷受困，詳細的財物損失及起火原因仍有待後續調查。

環保局表示，稽查人員到現場監控空氣品質發現，現場明顯有粒狀污染物及異味散布於空氣造成空氣污染，且未有防制措施，並判定排除有水蒸氣干擾的情形，已違反「空氣污染防制法」，依法告發將可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。

另外，稽查人員現場勘查，在上風處及下風處檢測總揮發性有機化合物讀值皆無明顯異常。環保局指出，火勢停止前，稽查人員仍會在現場持續監控空氣品質。

環保局表示，有關災後廢棄物清理部份，將依「廢棄物清理法」要求工廠提送廢棄物處置計畫書，後續將依核定後的處置計畫書內容執行災後廢棄物清理，避免造成二次污染；環保局也會持續督導清理作業，屆時若未完成清理，也將依廢清法規定按日連續處罰。（編輯：陳政一）1090219

桃園市政府環保局表示，稽查人員到現場監控空氣品質發現，現場明顯有粒狀污染物及異味散布於空氣造成空氣污染，已違反「空氣污染防制法」，依法告發將可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日
桃園市政府環保局表示，稽查人員到現場監控空氣品質發現，現場明顯有粒狀污染物及異味散布於空氣造成空氣污染，已違反「空氣污染防制法」，依法告發將可處新台幣10萬元以上500萬元以下罰鍰。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 109年2月18日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報