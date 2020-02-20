指稱居家隔離小孩公園玩耍 台南女子遭函送

（中央社記者張榮祥台南20日電）台南市41歲周姓女子18日在臉書社群貼文指控安南區有家長帶著居家隔離的小孩在公園玩耍，造成恐慌，警方昨天展開調查，確認是假消息，今天將依違反傳染病防治法函送。

周女18日晚上在臉書「媽媽社團」貼文指控安南區有家長帶著居家隔離的小孩到公園玩耍；周女表示，她聽婆婆說這家人有從中國大陸回來的人和小孩，正在居家隔離，公公則說這家人將小孩帶到公園玩，使其他人不敢去公園，讓她有點生氣，她已打電話檢舉。

台南市警局第3分局得知後，昨天展開調查，警員告訴中央社記者，被指控的郭家，男主人和兒子1月從上海返台，陸配和女兒2月也回台南住家，接受居家檢疫。

周女指控到公園玩耍的小孩是兒子，當時是由小孩的姑姑帶去，不是居家檢疫的女兒；只是郭家有人接受居家檢疫，已在當地傳開，甚至傳出郭家有人罹患武漢肺炎，讓郭家既憂鬱又憤怒，揚言對亂傳謠言者提告。

郭家家屬向警方說，家中確實有人自中國大陸返台，但有遵守居家檢疫的規定，絕非網路假消息所說到處趴趴走；被人目擊玩耍的兒童，也非政府列管的對象，希望警方調查後還給他們清白。

不過，周女強調曾向疾病管制署1922專線和里長查證；但警方求證疾管署1922專線人員，對方說不可能透露居家檢疫或居家隔離對象的資料，只會記錄檢舉內容再查處。另周女查證的里長，也非居家檢疫者所在地的里長，讓警方對周女說法存疑。

警方訊後，將依違反傳染病防治法函送周女。警方表示，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，可依傳染病防治法移送檢察機關偵辦，最高可科以新台幣300萬元罰金；如未涉刑罰者，也可依社會秩序維護法裁處罰鍰。（編輯：謝雅竹）1090220