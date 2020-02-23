涉性侵想出國工作 鈕承澤稱已和解二審仍遭駁

（中央社記者劉世怡台北23日電）涉性侵案的導演鈕承澤遭北院重行裁定限制出境，使他無法出國工作，他提起抗告並主張已與被害人和解。二審高院日前審酌他曾定期出國靈修，有足夠資源長期不返國，駁回抗告確定。

鈕承澤被控性侵劇組女工作人員，台北地檢署查出被害人胸部有鈕承澤DNA、下體有新傷等，去年2月初依強制性交罪嫌起訴鈕承澤，並以他犯後卸責、態度難認良好，建請法院處以適當刑度。

台北地院審理期間，考量限制出境新法上路，重行裁定他在1月10日起，繼續限制出境8個月。

鈕承澤提起抗告並主張，自己有固定住所及高額房貸，且現今房價下跌，他的財產總額並非原審認定達新台幣1億元，加上他歷次審判都到庭，也已與被害人達成和解，真的沒有脫產潛逃及滯留國外可能。

鈕承澤指出，因涉案被限制出境，自己頓失工作來源，也無法為自己及紅豆製作公司接洽業務，已嚴重剝奪他的工作權，導致生活及公司資金無以為繼，進行中的影片更被迫中斷，無法完成拍攝，請求撤銷原裁定。

二審高院審酌，鈕承澤的財產多寡與是否有逃亡之虞，沒有相關性，且遵期到庭應訊，與出境後是否滯留國外未歸也沒有必然關係，至於他與被害人達成和解，則僅與犯後態度有關。

二審高院表示，鈕承澤涉犯強制性交罪嫌重大，目前仍有計畫前往大陸地區工作，他也自承在國外有定期靈修，顯見有足夠能力、資源長期停留國外，仍有逃亡之虞，原審裁定並無違誤，駁回抗告確定。（編輯：洪學廣）1090223