直播主涉高價販售醫療口罩 檢調搜索約談

（中央社記者蕭博文台北26日電）調查局今天表示，陳姓男子透過臉書「筆電3c達人直播拍賣網」兜售號稱三層防護具醫療等級的口罩，平均單片售價30元，昨已搜索約談陳男等人到案偵辦。

調查局新聞稿指出，台北市調查處接獲檢舉，指桃園市陳姓男子（28歲）透過臉書「筆電3c達人直播拍賣網」直播平台，兜售號稱三層防護具醫療等級的醫用口罩，50片價格新台幣1500元，平均單片售價30元，為政府徵用口罩定價5元的6倍。

新聞稿指出，陳男藉「買50片送50片」等宣傳手法，吸引大量民眾購買、賺取暴利，卻因未有足夠口罩數量，致無法全數出貨，已涉嫌觸犯傳染病防治法對已開始徵用之防疫物資哄抬物價罪、詐欺罪。

台北市調查處調查，陳男2月間在臉書直播販售口罩，多次宣稱口罩為「三層防護」、「不是醫療等級、沒有效果、東西不用回來，錢退你」，並以「我是發災難財、國難財的達人好不好」等囂張行徑製造搶購氛圍。

調查局人員發現，陳男自2月6日迄今口罩訂單總金額已達76萬元，販售數量近3萬片，因此報請台北地方檢察署檢察官李建論指揮偵辦，

調查人員昨天搜索「筆電3c達人直播拍賣網」位於新北市板橋區營業處所，及陳男位於桃園市龍潭區直播處所，現場發現電腦中有大量網路訂單、買家付款紀錄及出貨單等，同時約談陳男、參與直播的陳男胞兄及蔡男到案，並循線追查口罩來源。

調查局表示，武漢肺炎疫情延燒，台製醫療口罩已由政府全面徵收，調查局將積極嚴查市面防疫口罩來源，阻絕黑心或來源不明口罩影響民眾健康，以圍堵防疫漏洞。（編輯：張銘坤）1090226