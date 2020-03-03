行政執行署聯合拍賣 拍定金額7596萬多元

（中央社記者劉世怡台北3日電）法務部行政執行署各分署不受疫情影響，今天同步舉辦聯合拍賣會，拍賣物包括多個高價不動產，拍定金額總計新台幣7596萬8605元，所得款項將挹注國庫。

行政執行署透過新聞稿指出，本次不動產拍定金額總計7430萬2958元，拍定金額最高者為新北分署拍賣位於新北市新莊區新北大道4段的土地及建物，金額2739萬9990元；另外有民眾以「通訊投標」方式投標台中市南區萬安段5小段土地，以33萬元出價為最高價得標。

新聞稿提到，本次動產拍定金額總計166萬5647元，其中士林分署拍賣勞力士藍水鬼、玉飾、各式包包及鳳凰刺繡等，拍得46萬多元；台南分署拍賣密鍊機、多輛二手汽車、茶葉、自動蛋糕機、LED燈泡、文昌筆等，得款21萬餘元。

台北分署也透過新聞稿表示，今天拍定名牌太陽眼鏡、關公木雕、玉飾等多件動產，以及位於台北市大安區的1筆土地，共賣得28萬2420元；其中每副500元，限量208副的COACH等名牌太陽眼鏡，在短時間內就被選購一空。

行政執行署表示，為配合政府的防疫政策，已於1月30日函請各分署應採取適當防護措施，聯合拍賣於每月第「1」個星期「2」下午「3」時舉行（即123全國聯合拍賣），有興趣的民眾可上行政執行署官網查詢，或瀏覽各分署FB專頁訊息，隨時掌握最新拍賣資訊。（編輯：張銘坤）1090303