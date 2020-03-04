蔡清祥：疫情期間 56名通緝犯返台投案

（中央社記者劉世怡台北4日電）法務部長蔡清祥今天指出，1、2月武漢肺炎疫情期間，總計56名通緝犯返台投案；調查局長呂文忠說，截至目前為止，疫情假訊息蒐報情蒐共561件，已移送地檢署偵辦為16案、19人。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。大部分立法委員質詢議題都以武漢肺炎疫情為主，蔡清祥、呂文忠等人答詢時，做上述表示。

立法委員鄭運鵬指出，疫情期間，保命之徒回台，亡命之徒赴陸，是否有如媒體報導所指，有200名通緝犯從中國大陸返回台灣。

立委劉世芳、鍾佳濱則質詢查辦假訊息的現況，關切是否有與臉書（facebook）及LINE等社群平台合作打擊犯罪。

蔡清祥答稱，今年1至2月，通緝犯從國外返台，總計人數為56人，1月有33人，2月為23人，這56人並沒有特別統計是否從疫區返台；至於媒體報導200人的數字，不知從哪裡來。

他說，本身有收到LINE的假訊息，目前假訊息非常多，且手段翻新，辦案查緝方式有精進空間，會要求檢察官盡速偵結案件，起訴就公布給媒體報導，更明確告知民眾。

呂文忠表示，假訊息來源大部分來自中國大陸，截至目前為止，疫情假訊息蒐報情蒐共561件，已移送地檢署偵辦為16案、19人；社群平台合作部分，目前臉書會配合下架封鎖，LINE現況沒有配合，會繼續洽談。

鍾佳濱提及，中國大陸網軍散布假訊息攻擊，是否有可能有台灣人赴中國大陸受訓，再回到台灣當網軍。對此，蔡清祥回答，也是有這可能。

立委賴香伶要求盡速偵辦假訊息案件，她並以台灣民眾黨主席、台北巿長柯文哲之前身體不適患感染諾羅病毒為例，指遭假訊息捏造為患有武漢肺炎而住院。

矯正署長黃俊棠指出，新收、來自疫區的收容人會調查其接觸史及旅遊史，若有接觸史、旅遊史或有疑慮等情形會先隔離14天，防止監獄內傳染。（編輯：戴光育）1090304