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媽媽爆料警察打她兒子 桃警出示錄影帶還原真相

最新更新：2020/03/07 21:23

（中央社記者邱俊欽桃園7日電）桃園一名媽媽上臉書社團爆料，指員警毆打她的兒子，桃園警分局今天晚間出示執勤錄影帶，表示遭到大聲咆哮和推擠，員警進行保護管束，並在男子恢復平靜後解除行動控制。

一名女子在臉書社團中指稱，日前桃園員警毆打她的兒子，貼文批評「警察是白道還是黑道」，並投訴桃園市政府警察局政風室，要求處理。

桃園市政府警察局桃園分局晚間出示2月底執行民眾糾紛案執勤錄影帶，並表示，警方當天接獲報案，有數名男子發生衝突，立即啟動快打部隊趕往處理，其中劉姓兄弟在酒醉後，因情緒失控大聲咆哮，不顧勸導與員警發生拉扯。

員警為避免情況失控對兩人進行保護管束，但一旁的鄧姓男子出面阻撓員警將兩人帶走，再度與員警發生推擠，遭員警噴灑辣椒水壓制，警方在當事人情緒恢復平靜後解除行動控制。

另外，2名兄弟經保護管束情緒平復後，才通知家屬帶回。

警方根據報案民眾指出，劉姓兄弟當天凌晨在桃園市桃園區與友人餐敘時，疑似與另一幫人馬發生衝突。桃園警分局獲報後啟動快打部隊抵達現場處理，但2兄弟與鄧男疑似酒後失控與警方發生肢體衝突，並爆粗口，遭執勤員警壓制。（編輯：張銘坤）1090307

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