空軍中士12年前靶場中彈身亡 檢方重新分案偵辦

（中央社記者盧太城台東縣12日電）空軍中士蔡學良12年前在靶場中彈身亡，軍檢和台東地檢署調查均以自殺結案。日前鑑定報告非死於步槍子彈，台東地檢署重新分案偵辦。

民國97年5月間，防空砲兵指揮部第954旅第625營，前往台東太平營區實施65步槍歸零射擊，中士蔡學良遭子彈射擊頭部死亡。

當初軍方以意外遭流彈射擊對外說明；不過，後續軍事檢察官偵辦以飲彈自殺結案。

洪仲丘案爆發後，行政院成立「軍事冤案申訴委員會」，家屬要求重新調查蔡學良案，蔡學良案發給台東地檢署重新偵辦，調查結果和軍方相同，於民國104年以自殺結案不起訴。

蔡學良的母親尤瑞敏於3月9日在司改會成員陪同下召開記者會，主張最新的實彈鑑定顯示，蔡學良並非死於步槍子彈，並向台東地檢署聲請重新調查。

台東地檢署主任檢察官黃榮德今天表示，3月9日已接到當事人提出的告訴，控告當年的軍方長官殺人，地檢署已依殺人罪分案偵辦。

黃榮德表示，地檢署在民國104年的調查結果顯示，案發時無人目擊，現場的官兵說，當時聽到槍響回頭看，蔡學良中彈倒地，身旁一把步槍，法醫驗屍蔡學良口中有稍許灼痕，而當時的搶救醫院也表示蔡學良送醫時雙唇紅腫，經過豬皮實彈射擊，認為蔡學良死於自殺，予以不起訴。

黃榮德表示，家屬以新證據重新提出告訴，地檢署以殺人案分案偵辦，調查蔡學良的死因是否他殺。（編輯：方沛清）1090312