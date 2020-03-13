更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週
運動

武漢肺炎肆虐 MLB新球季開打至少延後兩週

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚
生活

武漢肺炎疫情記者會外媒英文提問 手譯員即時翻譯被狂讚

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險
生活

搭飛機染疫風險高 陳時中：這2處最危險

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風
運動

影片／嫌防疫小題大作 Rudy Gobert確診前曾故意摸遍麥克風

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
第2梯次武漢專機361人採檢 全數陰性
首頁 / 社會

17名中高齡登屏東里龍山迷途 全數被尋獲

最新更新：2020/03/13 11:40

（中央社記者郭芷瑄屏東縣13日電）17名中高齡登山客昨天登屏東里龍山未依約定時間下山，消防局接獲報案3個小時後找到失聯17人，今天凌晨近1時護送抵登山口，但回途中，1名68歲男團員被毒蛇咬傷，送醫脫險。

消防局表示，這17名中高齡的登山客昨天自里龍山南登山口上山，預計於當天下午4時下山，但沒依約定時間返回登山口且失去聯絡，朋友於是請求消防局協助，搜救人員在晚上近9時陸續尋獲同團分為3批行走的登山民眾，人員都平安沒有受傷。

消防局表示，因團員多為年長者，且天色昏暗、路況不佳，需以繩索攀爬下山，因而下山速度緩慢，晚上11時許，在快抵登山口時，1名68歲的男性團員被赤尾青竹絲咬傷手部，搜救人員初步急救後，聯絡醫院，枋寮醫院表示有赤尾青竹絲毒蛇血清可收治傷患，立刻將這名男團員送往枋寮醫院急救脫險。

消防局表示，其餘團員在今天凌晨近1時平安抵登山口。

里龍山有台灣小百岳之稱，標高1062公尺，三角點是恆春半島第一高峰，可全覽半島，因近省道26線獅子鄉段，交通方便，林相優美，是熱門的一日往返登山路線，偶而會發生登山客迷路求援事件。（編輯：陳俊碩）1090313

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報