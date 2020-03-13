臉書貼武漢肺炎案47假訊息 男子遭逮送辦

（中央社記者劉建邦台北13日電）台南市30歲李姓男子在臉書某社團張貼確診武漢肺炎案47的相關謠言，刑事局今天表示，經查李姓男子散布假訊息，警訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

內政部警政署刑事警察局發布新聞資料表示，接獲檢舉，有人11日在社群網站臉書（Facebook）某社團提及「武漢肺炎案47確診為某公司南部分公司員工，出差荷蘭回台後又到相關公司洽公，被驗出發燒後遭趕出」，經查是從事服務業的李姓男子涉嫌。

刑事局說，中央流行疫情指揮中心曾說明案47相關資訊，李姓男子貼文明顯不符指揮中心公布內容，涉嫌散布疫情假訊息。

刑事局掌握事證，通知李姓男子到案。李姓男子坦承涉案，且未查證相關資訊，並稱住科學工業園區附近，從網路看到疫情訊息，僅是想提供資訊給親友。

警訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例規定（散播有關疫情謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金），函送台灣台南地方檢察署偵辦。

刑事局表示，有關武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情訊息應以指揮中心發布為準，民眾切勿任意散布。（編輯：李明宗）1090313