2女網路散布武漢肺炎假訊息 嘉市警函送偵辦

（中央社記者黃國芳嘉義市16日電）嘉義市警方日前查獲2名女子涉嫌於臉書及LINE群組散布有關武漢肺炎疫情假訊息，2人皆供稱，是出於好意才會貼文或傳訊息提醒親友注意，均被依違反傳染病防治法函送偵辦。

嘉義市警察局刑警大隊偵二隊今天表示，曾在嘉義工作的王姓女子涉嫌於1月下旬在臉書（Facebook）發布「嘉義朋友，聽說新光三越已傳出病例出門請戴好口罩喔」的公開貼文。

警方指出，王女日前到案說明，否認有散布不實武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情訊息的意圖，她因曾在嘉義工作，有許多嘉義的朋友，當時聽到其他友人轉述，才會出於好意在臉書貼文告知，不知已違法。

警方表示，另1名吳姓女子於LINE群組內散播「這個人得武漢肺炎確診，沒有在嘉義隔離，到處亂跑，請嘉義親友戴上口罩注意安全，機關目前全面在追這位許○○了」，還附1張不明身分男子相片影像檔。

吳女到案供稱，當時只是想傳給幾個親友，提醒要戴上口罩，不料眼花誤傳，傳到有100多人的群組。

警方指出，王女及吳女均涉嫌公開散播有關流行傳染病疫情的謠言或不實訊息，2人行為恐造成民眾恐慌及社會不安、擾亂社會秩序，全案依違反傳染病防治法函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義市警察局長張樹德表示，民眾應以中央流行疫情指揮中心公布的訊息或聲明為準，請務必查證訊息正確性，不要任意發布不實內容以免觸法，並造成民眾不必要恐慌。（編輯：戴光育）1090316