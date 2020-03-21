屏花分傳兄弟溺水 3個孩子不幸1獲救

（中央社記者陳朝福、張祈綜合21日電）屏東一對小兄弟，今天跟著媽媽及阿嬤去工作，2兄弟掉入灌溉池溺斃。另一起為花蓮3兄妹到水域戲水，就讀小4的弟弟溺水，小6的哥哥下水救援被嗆到，弟弟最後搶救不治。

事故地點在佳冬鄉昌隆村靶場附近水塘，屏東消防119下午5時22分接獲報案，由佳冬、林邊分隊出勤救援，到達出事現場時，2名小孩已被大人從池中救上來，但沒有生命徵象。立刻施予心肺復甦搶救，仍沒有生命徵象，送往枋寮醫院急救後，2兄弟宣告不治。

傷心的媽媽和阿嬤在醫院泣不成聲，痛失僅有2名兒子的爸爸強忍情緒處理2兄弟的事，阿嬤勉強回答媒體的採訪表示，哥哥讀小學1年級、弟弟讀幼幼班，平時她和媳婦到芒果園工作，2兄弟就在果園玩耍。

阿嬤說，因為明天芒果要套袋，下午2時多到果園工作也把2兄弟帶到果園。原本兄弟倆在工寮睡覺，她和媳婦到果園工作，直到到下午4時多，發現2個孩子不在工寮，四處尋找不見人，遶到工寮後的灌溉池，才發現2人趴在水面上。阿嬤自責痛哭說，「都怪我們大人只顧工作沒有注意」。

另外，花蓮縣富里鄉永豐村鱉溪上游石厝溝溪，下午也發生學童溺水意外。就讀小4的范姓學童和小6的哥哥、小5的姊姊與鄰居前往吉哈拉愛橋附近水域戲水。男童溺水後，哥哥試圖搶救也嗆到水，附近民眾見狀通報警消，並下水將2兄弟救上岸。

花蓮消防局富里消防分隊獲報搶救，到場時弟弟已無呼吸心跳，哥哥意識清醒。兄弟倆送往玉里慈濟醫院急救，弟弟因傷重下午宣告不治。警方已報請檢察官相驗，並調查事發原因。（編輯：孫承武）1090321