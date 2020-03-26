游貴湘寄信恐嚇游錫堃 桃檢依恐嚇罪提起公訴

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）台灣桃園地方檢察署今天發布新聞稿表示，87歲的游貴湘寄信恐嚇立法院長游錫堃，涉犯中華民國刑法恐嚇罪，依法提起公訴。

刑法規定，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處2年以下有期徒刑、拘役或新台幣9000元以下罰金。

桃檢上午表示，游貴湘不滿游錫堃與美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑（William Brent Christensen）會面時倡議台美建交，2月17日以恐嚇信件附受款人為游錫堃的郵政匯票新台幣2萬元，正本寄送總統府委請總統蔡英文轉交，另以未附匯票副本寄送游錫堃。

檢方說，游貴湘寄出恐嚇信後，2月18日在社群網站臉書（Facebook）張貼信件及匯票內容；立法院長辦公室2月19日收到恐嚇信後轉知游錫堃，總統府也在收到後以用牋退回郵政匯票；不過，游貴湘又將收到的總統府用牋及郵政匯票寄給游錫堃，立法院長辦公室人員3月2日收到。

檢方表示，恐嚇信寫有「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣，待平安渡過和平統一之後，再回台與家人相聚」，游錫堃憂心家人安危。

檢方說，游貴湘在偵訊時坦承不滿而寄信，辯稱「僅是要提醒游院長趕快離開台灣」，無恐嚇意思，但檢察官審酌信件內容，客觀上已足使人感受到將來的惡害而心生畏懼，認為游貴湘涉犯刑法恐嚇罪嫌並提起公訴；審酌游貴湘已滿80歲，依法得減輕其刑。

另外，游貴湘寄送的2萬元郵政匯票雖經立法院退還，但游貴湘已向郵局兌領完畢而未扣案，由於郵政匯票為游貴湘涉犯恐嚇罪所用之物，請法院依法宣告沒收並追徵價額。（編輯：李明宗）1090326