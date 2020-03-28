知名窯烤麵包店付之一炬 住警器救房東夫婦性命

新竹縣峨眉鄉十二寮湖光村風景區一間知名窯烤麵包店27日深夜發生火警，2樓木造建築全面燃燒，消防人員到場拉水線灌救。（新竹縣政府消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年3月28日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣28日電）新竹縣峨眉鄉十二寮湖光村風景區一間知名窯烤麵包店，昨天深夜發生火警，2層樓木造建築付之一炬，所幸屋內的房東夫婦2人，在聽到住宅火災警報器鳴響，立刻逃生，保住性命。

新竹縣政府消防局今天發新聞稿表示，竹縣救災救護指揮中心昨天深夜接獲民眾報案，指峨眉鄉湖光村十二寮一間窯烤麵包店竄出火煙，急需救援，立刻派員前往現場拉水線灌救。

消防人員抵達現場確認為2樓木造建築全面燃燒，因建物緊鄰樹林，情況危急，現場指揮官立刻部署多條水線攻擊火點及加強防護周邊林木。

經消防人員初步了解，建築物內分別在1、2樓裝設住宅火災警報器，在火勢發生初期，房東夫婦2人聽到住警器鳴響，就趕緊先逃生，再通報消防局前來搶救。

現場火勢在消防人員抵達後約半小時獲得控制，所幸因住警器發揮效用，未造成人命傷亡，至於起火原因已交由消防局火調人員調查搜證中。

新竹縣長楊文科今天上午前往現場勘災，並提供屋主申請「火災損失、急難救助與紓困」等訊息管道，後續將由峨眉鄉公所及縣府有關單位協助，盼讓承租的窯烤麵包店東山再起。

竹縣消防局呼籲，民眾家中應該裝設獨立式住警器，住警器只要自行換裝電池，不需配線，可安裝於天花板上或牆壁上，火警發生的初期可以偵測到濃煙，藉由警報聲響及時察覺火災發生，提高避難逃生機率。（編輯：卞金峰）1090328