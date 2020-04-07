女篩檢遭拒涉散布不實謠言 法院裁定不罰

（中央社記者劉世怡台北7日電）汪姓女子在PTT留言說「現在只篩檢出國史、接觸史，政府不管社區傳染」等語，遭警依社維法函送。北院日前認定，她因為醫院不給篩檢才發表評論，非捏造散布不實謠言，裁定不罰。

刑事局3月間召開記者會指出，接獲中央流行疫情指揮中心通報，有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）提到不實言論，經查發現，住台北市從事服務業的汪女涉嫌。

刑事局指出，汪女於2月28日晚間在PTT八卦板留言欄內寫下「現在只篩檢有出國史、接觸史，其他被社區感染且沒出國接觸等條件，不就被放生不給驗，早說政府不管社區傳染的好嗎？」等語。

刑事局表示，汪女涉散布不實留言，因中央流行疫情指揮中心在2月16日曾發出新聞稿，內容提及為加強社區監測，具國外旅遊史、接觸史或其他可能風險族群加強採檢送驗。

汪女到案表示，是情緒性發文。全案由北巿文山一分局依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散布謠言，足以影響公共安寧，函送台北地方法院簡易庭。

台北地院調查後認定，汪女於2月26日去醫院檢查，因為醫院不給篩檢，所以才會有這篇情緒性言論等語，汪女是因醫院不給篩檢，才就武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的篩檢對象及防治方法，有所質疑、抒發不滿情緒發表評論，並非故意捏造不實謠言。

北院指出，無證據證明汪女有散佈謠言的故意，且言論內容，也不足以認定使聽聞者產生畏懼或恐慌等負面心理，而有影響公共安寧的情形；本件不構成社會秩序維護法的要件，裁定不罰，可抗告。（編輯：李錫璋）1090407