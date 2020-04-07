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首頁 / 社會

男酒後耍帥撞毀百萬名車 害3友人掛彩連坐受罰

最新更新：2020/04/07 16:46
台中市北屯區文心路、昌平路口7日發生一起酒駕自撞車禍，一名23歲黃姓男子酒後逞強開車載友人回家，途中疑因不勝酒力加上車速過快，車子衝進小公園內，車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月7日
台中市北屯區文心路、昌平路口7日發生一起酒駕自撞車禍，一名23歲黃姓男子酒後逞強開車載友人回家，途中疑因不勝酒力加上車速過快，車子衝進小公園內，車頭嚴重毀損。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真　109年4月7日

（中央社記者趙麗妍台中7日電）23歲黃姓男子今天清晨酒後逞強開車載友人，疑因不勝酒力且車速過快，車子衝進小公園內，車頭嚴重毀損，車上友人掛彩，警方依照公共危險罪嫌移送，3名友人也連坐遭處罰鍰。

台中市北屯區文心路、昌平路口今天發生一起酒駕自撞車禍，黃男駕駛百萬名車沿著文心路往市區方向行駛，不料車子突失控衝進小公園內，先擦撞人行道圓柱，最後再撞到路樹停下，車頭嚴重毀損，後保險桿掉落，車內安全氣囊爆開，撞擊力道相當大。

台中市第五警分局獲報趕往現場處理，駕駛車輛的黃男沒有受傷，但因他全身酒氣，警方酒測值高達1.03毫克；而車內3名友人也掛彩，送醫後無礙。

警方初步了解，黃男和3名友人飲酒後，不顧喝了酒還向友人表示要送他們回家，並開著借來的車上路，途中疑因不勝酒力，加上車速過快釀禍。

警方訊後依照公共危險罪嫌將黃男移送偵辦，另3名友人因連坐，將處以新台幣600至3000元罰鍰。（編輯：洪學廣）1090407

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