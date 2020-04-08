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居檢外出掃墓罰30萬遲不繳 為返日火速繳清

最新更新：2020/04/08 20:42

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮一家3口上月因居家檢疫期間外出掃墓，遭罰新台幣30萬元，逾期未繳被限制出境，為返回日本工作，今天上午火速繳清罰鍰；另有一泰籍女子因趴趴走遭罰101萬，目前仍在調查行蹤。

旅居日本的一家3口，上月18日返回花蓮，因外出掃墓違反居家檢疫規定，分別遭罰10萬元罰鍰，合計30萬元逾期未繳，花蓮縣衛生局移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

法務部行政執行署花蓮分署晚間發布新聞稿指出，考量3人在國內並未設籍，也無任何財產，為避免出境後無從執行，將3人限制出境，今天登門催繳，義務人因需返回日本工作，下午火速繳清罰鍰。

另有一名泰籍女子入境後，違反居家檢疫規定遭重罰100萬元，連同她在居家檢疫通知書上填寫不實聯絡資訊被裁罰1萬元，合計101萬元，逾期未繳，花蓮衛生局昨天移送執行署花蓮分署執行。

執行署花蓮分署指出，經調查泰籍女子在國內並無財產，也無固定住所，且目前行蹤不明，考量先前有惡意失聯情況，昨天收案後立即對她限制出境，並持續追查行蹤。

執行署花蓮分署呼籲，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情關鍵時間，民眾務必做好自我管理，避免成為防疫破口。（編輯：陳俊碩）1090408

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