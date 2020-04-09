金門婦散步墜落大排 消防員救援送醫

金門縣消防局9日表示，徐姓婦女散步時因天色昏暗意外墜落水深及膝的大排水溝，金沙消防分隊人員協助脫困後，送往金門醫院治療。（金門縣消防局提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月9日

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）金門縣消防局今天表示，一名徐姓婦女散步因天色昏暗意外墜落水深及膝的大排水溝；金沙和金湖消防人員利用繩索和雙節梯，將婦人吊掛脫困，完成救援，送金門醫院進一步處置。

金沙分隊新聞稿指出，一名50多歲徐姓婦人昨夜在金沙鎮何浦國小前方產業道路散步，由於天色昏暗走路不慎墜落大排水溝。分隊獲報後立即派遣金沙和金湖分隊水箱車、救護車前往救援。

抵達現場後，救助人員立即備妥雙節梯、救助用主繩、確保繩、鉤環及全身式吊帶，人員穿著應勤裝備後，架設好雙節梯，並由役男隊員負責照明；兩名隊員在傷患旁邊，將雙腳癱軟、腰部疼痛傷患先行拖離水面安置相對安全地方，並進行初步評估。

由於徐女主動透露3月18日從中國回來，已在台完成檢疫，消防人員立即讓傷患戴上口罩、穿著好全身式吊帶，並做好雙重確保，將她吊掛脫困。

傷患抵達地面由金湖分隊隊員接手救護工作，經過評估，發現傷患主訴右髖骨及右胸疼痛、雙腳無法站立且癱軟無力，立即做背板固定、頸圈限制、KED固定並持續生命徵象評估處置，送往金門醫院。

消防局長翁宗堯表示，這次救助及救護人員發揮救助及救護技能，正確判斷、搶救得宜並迅速將患者送醫，成功拯救民眾；家屬感謝消防人員的辛勞，不斷讚許消防人員專業技能，展現消防人員平時精實訓練。（編輯：謝雅竹）1090409