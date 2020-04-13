台中公車撞死女騎士案 男司機5萬元交保

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中市謝姓男子昨晚駕駛公車在北屯區一處路口停等紅燈起步時，撞上前方的張姓女機車騎士，張女遭輾壓傷重不治。檢方今天複訊後，諭知新台幣5萬元交保。

台中地檢署表示，檢察官今天下午會同法醫前往市立殯儀館相驗死者遺體，並召開臨時庭，謝男在複訊時供稱未注意車前狀況。檢方訊問後認定謝男涉過失致死罪嫌重大，但無羈押必要，諭知5萬元交保。

檢警調查，62歲謝姓男子擔任職業駕駛逾10年，昨天晚間駕駛公車行經北屯區天津路四段與崇德路二段路口停等紅燈，23歲張姓女子騎機車也停在前方停等區；綠燈時，公車卻直接撞上張女，造成張女遭輾過拖行受困車底。

台中市消防局獲報到場，以機具撐起公車協助脫困，但張女被救出時頭部變形、已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送醫後仍傷重不治。

謝男在案發後精神狀況不佳，他先供稱公車暴衝，又改稱是視線死角撞上機車，經警方調閱監視器比對，發現兩車距離遠，應與視線死角無關；他再辯稱，機械故障。警方訊問後，全案依過致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1090413