警腳踹拒檢少年頭律師告發 新北檢分案辦理

（中央社記者葉臻、王鴻國新北13日電）新北市陳姓員警涉用腳踹被取締無照駕駛的少年頭部，引起爭議，律師今天自發至新北地方法院遞狀告發。新北地檢署表示，已依公務員假借職務上機會傷害罪，分他字案辦理。

陳姓員警晚間受訪表示，已進入司法程序，等待調查結果。

臉書（facebook）粉絲團「巴毛律師混酥團」發文表示，陳姓員警日前朝已經被壓制、也沒有要反抗的少年頭上踹一腳，顯然超過必要程度，是濫權違法的行為，同時對於新北市政府警察局長陳檡文在事後慰問陳姓員警，表示不認同。

律師陳宇安、曾友俞、蔡鴻燊對此決定告發公務員傷害罪、恐嚇危安罪，今天下午至新北地方法院遞狀；綠黨也在臉書預告，將在14日至新北地檢署依法告發涉案員警。

新北地檢署表示，警方已將相關資料函請檢方偵辦，目前已依公務員假借職務上機會傷害罪，分他字案辦理。

新北市政府警察局中和分局國光派出所警網，4月7日深夜執行路檢勤務時，圍捕1輛拒絕攔檢、逆向逃逸的轎車，駕駛是1名未成年的鄭姓少年，車上還載有另外3名少年。

警方執法過程中，1名陳姓警員在其中1名少年趴著抬頭後，以腳踹少年的頭部，被現場民眾質疑執法過當，中和警分局事後將涉踹少年頭部的陳姓員警予以申誡2次行政處分，新北市長侯友宜也肯定警分局做法。

不過，陳檡文12日下午致贈慰問品給陳姓員警，引起網友不滿。對此，新北市警局表示，員警做出非理性行為確實應該檢討，但追捕拒檢逃逸車輛且迅速控制場面，也是對社會治安有貢獻，才會賞罰並行。（編輯：戴光育）1090413