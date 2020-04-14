動員上百人步步蒐證 彰檢搜遍7縣市偵破亂倒污泥

（中央社記者吳哲豪彰化14日電）彰化檢方偵辦廢棄物清理業者涉傾倒重金屬污泥，檢方民國107年10月開始偵辦，直到109年1月才結束所有搜索，搜索範圍遍及7縣市，動員509人次，比對發票等文件，才將業者起訴。

彰化縣二水鄉自來水淨水廠旁的砂石場被傾倒污泥，當地居民不滿抗議，檢警循線追查污泥來源，發現來自於桃園市的冠昇環宇公司，進一步追查才發現案件有如1張大拼圖，二水鄉砂石場被傾倒的污泥僅為拼圖的1小角。

台灣彰化地方檢察署主任檢察官王銘仁、吳怡盈以及檢察官李秀玲、施教文、陳宗元，率領保七總隊、環保署環境督查總隊中區、北區大隊等單位，從民國107年10月開始著手調查，發動6次大規模搜索行動，前往22處地點搜索，搜索範圍遍及台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、南投縣、台中市以及彰化縣。

檢方透露，冠昇環宇、同開等乙級廢棄物處理業者，接受國內多間面板、電子和塑膠大廠委託處理重金屬污泥，同開等業者受委託處理含有銅、鎳、鉛等重金屬的污泥，依法需加入一定比例的水泥、砂石、固化劑等原料，製成人工粒料。

檢方指出，要製作人工粒料除需有配方表，製作完成後的粒料要賣給水泥廠等製作成消波塊和箱涵，也要有出貨證明、來往的單據以及向環保署提出申請。

檢方說明，像是被起訴的同開科技公司，桃園市環保局曾以公司未能在處理過程將產品造粒成型為由，裁罰6次，但業者不僅未以提高固化劑等方式解決，反而申請變更處理許可，由「粒化」改採「穩定化」，也就是經處理後的污泥不需造粒成型。

先前稽查人員曾調查業者出貨情形，但污泥經簡單處理成為具有惡臭的廢土，業者面對稽查就拿出廢土辯稱為「客製化」產品，再出示假配方表、購買水泥等原料的假發票以及申報紀錄，逃避查緝。

檢方只好從業者接受委託處理污泥開始馬拉松式的調查，直到污泥被棄置傾倒，掌握所有流程及確認配方表、發票等都確認為偽造，才依法起訴業者。（編輯：洪學廣）1090414