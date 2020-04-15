防疫期間毒品價飆 調查局緝毒市值近8億

（中央社記者陳朝福高雄15日電）武漢肺炎疫情全球延燒，毒品國際輸出和國內輸入都不易，導致價格狂飆。法務部調查局今天宣布緝獲2件毒品案，總市值近新台幣8億元，法務部長蔡清祥南下高雄慰勉緝毒團隊。

調查局分別破獲毒咖啡包工廠、進口成衣貨櫃夾藏K他命案，查扣毒咖啡包6萬8000多包、一粒眠14公斤，以及K他命211公斤。相關毒品展示在調查局高雄市調查處召開的破案記者會現場，蔡清祥除了慰勉緝毒團隊，也重申政府打造「無毒家園」的決心。

蔡清祥表示，防疫靠口罩，緝毒靠團隊。這次成功緝獲重大毒品案就是結合各單位的緝毒團隊，團結無私不搶功的重大成果。

陪同南下的調查局長呂文忠也表示，這是調查局破獲的國內史上最大宗毒咖啡包工廠案；調查局南部地區機動工作站所查扣的K他命211公斤，也是調查局破獲的今年來最大宗K他命走私案。

偵辦人員指出，由於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情肆虐，毒品國際輸出及國內輸入都不易，造成國內價格狂飆，目前K他命價格屢創新高，行情每公斤至少180萬元起跳。在桃園市查獲的毒咖啡包工廠，每包行情也節節上漲至目前的500元。

調查局緝毒「雙響炮」，高雄市調查處獲報情資，前往桃園市平鎮區一處透天民宅，破獲這處毒咖啡包工廠，現場逮捕犯嫌林姓男子等14人，並循線於桃園市楊梅區一處偏僻平房查獲毒品發貨倉庫，總共查扣毒咖啡包6萬8000多包、一粒眠14公斤。這座毒咖啡包工廠每天約可生產成品8000至1萬包，如以每包市價約500元核算，每天產值近500萬元，利潤豐厚。

另外，調查局南機站聯合財政部關務署高雄關及基隆關、高雄市政府警察局等，報請高雄地檢署檢察官指揮成立專案小組，先於2月中鎖定一只自越南進口來台的成衣貨櫃，開櫃檢查從405箱成衣中查獲21箱夾藏K他命，清點達211公斤；隨後陸續於基隆、桃園拘提犯嫌林姓、尤姓男子到案。依衛福部資料，如以「每公克可供3人次吸食」，這批K他命足可供63萬人次吸食。（編輯：孫承武）1090415