翻牆刺傷女學生犯嫌遭收押 校方心輔改善死角

（中央社記者蕭博陽彰化縣21日電）一名外校高中生昨天翻牆闖進員林高中，並持刀進教室刺傷愛慕的女學生，涉案犯嫌今天遭聲押獲准；員林高中今天召開應變會議，討論啟動學生心理輔導、檢視校園死角並改善。

國立員林高中昨天發生校園傷人事件，一名就讀他校的18歲男高中生苦戀追求女學生遭拒絕，昨天下午竟持刀闖進員林高中校園，刺傷女學生後被逮，全案詢問後依涉犯殺人未遂等罪嫌移送彰化地方檢察署偵辦；女學生左肩有2公分刀傷，醫治後已由家長帶回家休養。

彰化地檢署訊問後，考量被告涉犯殺人未遂、恐嚇罪嫌，且有再犯之虞，今天向彰化地方法院聲請羈押，法官開庭後，今天下午1時5分裁定收押。

由於涉案少年是翻牆闖進教室下手，案發後外界質疑校園安全。員林高中今天召開應變會議，針對學生啟動安心輔導機制，所有行政處室聯合展開校安因應措施，並全盤檢視校園死角及改善，轄區彰化縣警察局員林分局莒光派出所也會加強外圍巡邏。

員林高中表示，配合教育部政策，校園與社區及居民建立友善關係，但學校圍牆高度仍有至少200公分，不清楚犯嫌如何翻牆進入校園；學校大門有警衛管制，師生若有訪客，一定會驗證身分及通知當事人，不會輕易放行。（編輯：洪學廣）1090421